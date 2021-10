Djokovic non vuole rivelare se è vaccinato contro il Covid, a rischio la partecipazione agli Australian Open: “qui si entra solo con doppia dose””

SportFair

Novak Djokovic è stato chiaro: il serbo numero 1 al mondo di tennis non ha intenzione di rivelare se si è vaccinato o meno contro il Covid-19. Una decisione che lo mette in difficoltà per quanto riguarda i prossimo Australian Open perchè in Australia può entrare solo chi è vaccinato. ù

Alex Hawke, ministro australiano per l’immigrazione è stato chiaro e ha risposto così alle recenti affermazioni del serbo: “devi avere entrambe le dosi di vaccini per poter visitare l’Australia. È un’applicazione universale, non solo per i giocatori di tennis. Ciò significa che ogni visitatore che viene in Australia deve aver avuto entrambe le dosi. Non è un messaggio per Novak Djokovic, è un messaggio per chiunque voglia venire in Australia: bisogna avere il programma completo delle vaccinazioni“, un messaggio generico, sì, che sembra però particolarmente indirizzato al numero 1 al mondo.

Secondo l’agenzia Reuters il 65% dei tennisti uomini ha ricevuto già la doppia dose di vaccino, mentre nel circuito donne il 60%. Sta a Djokovic, adesso, decidere.