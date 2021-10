La denuncia shock di Lisa de Vanna: “molestata sessualmente dalle mie compagne”

SportFair

Capita, purtroppo, spesso, troppo spesso, di sentire storie agghiaccianti di ciò che accade dietro le quinte nel mondo dello sport. Dopo le terribili vicende e gli abusi subiti dalle ragazze della ginnastica statunitense e le recenti denunce delle calciatrici abusate e picchiate in Afghanistan, arriva una nuova testimonianza che lascia senza parole.

A raccontare episodi davvero spiacevoli è Lisa de Vanna, calciatrice australiana: la 36enne, ex attaccante della Nazionale femminile australiana, con un passato anche in Italia, alla Fiorentina, si è lasciata andare a confessioni da paura in un’intervista al Sydney Daily Telegraph: “sono stata molestata sessualmente? Sì. Sono stata vittima di bullismo? Sì? Ostracizzata? Sì. Ho visto cose che mi hanno messo a disagio? Sì“, ha detto al Sydney Daily Telegraph, riferendosi alle compagne di squadra delle Matildas.

Accuse che sono state confermate anche da un’ex compagna, elissia Carnavas e dalla sua ex manager, Rose Garofano. Anche Rhali Dobson, ex calciatrice, ha denunciato di aver subito molestie al suo arrivo nella squadra.

La Federazione calcio australiana ha comunicato l’apertura di un’inchiesta interna per approfondire la situazione e risolvere la questione.