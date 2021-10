De Zerbi non ci sta: l’ex Sassuolo polemico in conferenza stampa con un giornalista spagnolo [VIDEO]

SportFair

Colpo del Real Madrid nella terza giornata della fase a gironi di Champions League contro lo Shakhtar, la sfida si è conclusa con il netto risultato di 0-5. La squadra di Carlo Ancelotti ha dominato in lungo e in largo e ha messo le cose in chiaro già nel primo tempo con l’autogol di Kryvtsov. Nella ripresa non c’è partita: doppietta di Vinicius, poi Rodrygo e Benzema.

Al termine della partita si è presentato in conferenza stampa l’allenatore ex Sassuolo Roberto De Zerbi e non è mancato un battibecco con un giornalista spagnolo. La polemica è nata sulla posizione di Benzema in occasione del gol che ha sbloccato il match, una situazione simile a quella della rete di Mbappé in finale di Nations League tra Francia e Spagna. “Premetto il fatto che il Real Madrid quando fa il Real Madrid non ce n’è per nessuno in Europa, a te (rivolto al giornalista), il gol di Mbappé non ti piaciuto eh?”. Il giornalista non ha risposto riconoscendo le ragioni del tecnico.