De Rossi, Del Piero e Bobo Vieri nuovi allenatori Uefa A: il futuro è in panchina

Il settore tecnico della Figc ha ufficializzato i nuovi allenatori Uefa A. Nell’elenco figurano ex calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano, su tutti Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero e Bobo Vieri. Giovedì 14 ottobre si sono svolti gli esami finali del corso con prove orali ed un test pratico.

Daniele De Rossi è risultato uno dei migliori dell’intero corso, così come Alessandro Del Piero. Ottimo punteggio anche per l’ex Inter Vieri, i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate e Riccardo Montolivo.

Adesso potranno allenare qualunque formazione giovanile, Primavera inclusa, tutte le squadre femminili e club che militano in Serie C, in più è previsto il tesseramento come secondo allenatore per le squadre di Serie A e Serie B.