Paura in Olanda, crolla la tribuna dei tifosi del Vitesse: sfiorata la tragedia [VIDEO]

Si è rischiata la tragedia in Olanda, durante il match tra Nec e Vitesse. La sfida valida per la nona giornata del campionato si è conclusa sul risultato di 0-1, decisivo un gol di Frederiksen dopo 16 minuti. Grande paura al termine della partita: la squadra si presenta sotto il settore ospite per festeggiare i tre punti, i tifosi sono in delirio e saltano: la tribuna però cede e crolla. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma si è sfiorata la tragedia. Dopo la paura, la situazione è tornata tranquilla e i tifosi hanno ripreso a cantare.