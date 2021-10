Tutta la frustrazione di Cristiano Ronaldo: prima il brutto episodio in campo, poi il messaggio ai tifosi del Manchester United [VIDEO]

SportFair

Domenica amara per Cristiano Ronaldo ed il suo Manchester United. Il calciatore portoghese e la sua squadra sono usciti sconfitti dalla sfida contro il Liverpool. Una clamorosa umiliazione per lo United, sconfitto 5-0 davanti al suo pubblico.

Un ko che ha fatto infuriare Cristiano Ronaldo che, quando la sua squadra si trovava già sotto di 3 reti, poco prima della fine del primo tempo, è stato protagonista di un episodio spiacevole che non è passato inosservato.

Il portoghese è stato aggressivo nei confronti di un suo avversario, nel tentativo di rubargli la palla e, dopo averlo atterrato, ha anche tentato di recuperare il pallone, rimasto incastrato sotto la sua gamba, colpendolo brutalmente e, così, di rimando, colpendo anche il suo rivale. Un gesto che gli è costato l’ammonizione.

Smaltita un po’ la rabbia, dopo l’amara sconfitta Ronaldo ha pubblicato un post sui social: “a volte il risultato che otteniamo non è quello per cui lottiamo. A volte il risultato non è quello che vogliamo. E questo dipende da noi, solo noi, perché nessun altro è da biasimare“, ha scritto sul suo profilo Instagram.

“I nostri fan sono stati incredibili, ancora una volta, con il loro costante supporto. Meritano qualcosa di molto meglio di questo e sta a noi ottenerlo. Il momento è adesso!“, ha concluso.