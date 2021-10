“Cristiano Ronaldo bullizza mentalmente Bruno Fernandes”, l’accusa in casa Manchester United

SportFair

Il Manchester United sta disputando una stagione altalenante, la squadra è competitiva ed in grado di lottare fino alla fine per la vittoria del titolo. Il ritorno di Cristiano Ronaldo ha sicuramente migliorato la squadra dal punto di vista tecnico e dell’esperienza, nelle ultime ore sono arrivate critiche nei confronti del portoghese.

Sui tabloid inglesi ha parlato Paul Parker, ex difensore del Manchester United, le accuse hanno fatto rumore. “Durante la partita contro il Leicester, Bruno Fernandes si è sottratto alle sue responsabilità quando normalmente non si sarebbe tirato indietro, e ha deciso di passarle a Cristiano Ronaldo. Penso che sia stato manipolato dal ritorno di Ronaldo e credo che questo lo abbia influenzato molto. Si è lasciato bullizzare mentalmente invece che continuare a giocare bene come ha sempre fatto”.