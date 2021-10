Cristiano Ronaldo avvisa Solskjaer, una fonte dello United: “vuole giocare sempre titolare e decidere lui quando riposare”

SportFair

L’impatto con la maglia del Manchester United è stato da fuoriclasse. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, il portoghese si è ripresentato alla grande nel campionato inglese e si candida ad una stagione ricca di soddisfazioni. L’ex Juventus non ha digerito la panchina nella partita di Premier League contro l’Everton.

Cristiano Ronaldo ha messo le cose in chiaro e mandato un messaggio all’allenatore Solskjaer, come riporta una fonte dello United al tabloid Sun: “Ronaldo era fortemente deluso per essere andato in panchina contro l’Everton. Solskjaer pensava che fosse stanco dopo la partita di Champions contro il Villarreal e ha deciso di mandarlo in campo solo nel secondo tempo. Cristiano, però, gli ha detto che vuole giocare tutte le partite da titolare e che sarà lui a dirgli quando non sarà in grado di giocare. Gli ha anche detto che è venuto a Manchester per vincere trofei e che lo United deve mandare in campo i suoi giocatori più importanti in tutte le partite”.