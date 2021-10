Il perdono e la telefonata, l’esultanza di Luis Suarez fa discutere: l’uruguaiano spiega i suoi gesti [VIDEO]

SportFair

Serata ricca di emozioni per Luis Suarez ed il suo Atletico Madrid. Il calciatore urugaiano non ha risparmiato il Barcellona, segnando il gol che ha portato in vantaggio di 2-0 la squadra di Simeone, che ha poi vinto il match.

Si tratta della seconda partita per Suarez contro la sua ex squadra ed in entrambi i casi il calciatore è riuscito a superare Ter Stegen. Nonostante la grande gioia per il gol, Suarez ha voluto ‘esultare’ in maniera diversa ed insolita: il 9 dell’Atletico si è infatti scusato con i tifosi blaugrana per la sua partenza dal Camp Nou, per poi mimare con la mano un telefono.

“Sono contento per la vittoria dell’Atlético, difendo questa maglia ed è importante vincere. Il rivale è speciale per quello che ho vissuto lì, ma il mio compito è dedicarmi al 100% all’Atletico“, ha dichiarato ai microfoni AS a fine match.

Sul suo gesto di ‘perdono’ dopo la rete ha spiegato: “lo sapevo già, per rispetto, per amore, per il momento che passano i compagni e i tifosi…“, ha precisato.

Suarez si è poi soffermato sul gesto della ‘telefonata’: “per le persone che sai che ho lo stesso numero e che continuo ad usare il telefono…“.