Cosa ha detto Francesco Facchinetti a McGregor? Benji svela importanti dettagli

Da ieri ormai non si fa altro che parlare di quanto accaduto a Roma, al St Regis Hotel nella notte tra venerdì e sabato. Francesco Facchinetti e la moglie Wilma hanno raccontato sui social la serata da incubo terminata col cantante italiano che ha ricevuto un pugno in faccia da Conor McGregor.

Un episodio davvero spiacevole, che i due hanno immediatamente denunciato, nella speranza di poter avere giustizia, certi di avere anche un buon numero di testimoni pronti a confermare la loro tesi. Tra questi c’è anche Benjamin Mascolo, cantante italiano che si trovava nella sala riunioni dell’albergo in questione, ospite di McGregor, insieme alla moglie Bella Thorne.

Benji ha confermato ieri sui social quanto accaduto e si è detto pronto a presentarsi in tribunale per testimoniare e, intanto, ha svelato qualche dettaglio in più sull’accaduto. In molti si sono domandati e si domandano tutt’ora cosa abbia potuto portare il pugile irlandese ad un gesto così folle. La risposta è nulla! C’è chi ha ipotizzato qualche battuta del Dj Francesco de “La canzone del capitano”, qualche gesto provocatorio o che. Beh, nulla di tutto questo.

Benji ha spiegato chiaramente l’accaduto, aggiungendo qualche dettaglio al racconto di Facchinetti e la moglie Wilma: “tutti quanti abbiamo applaudito e per 2 ore abbiamo parlato con toni amichevoli. Verso le 3 con mia moglie abbiamo deciso di andar via, visto che avremmo dovuto rientrare a Milano in mattinata. Conor ha insistito perché rimanessimo, voleva continuare a far festa. Francesco a quel punto ha detto “ma sì noi rimaniamo ,se voi volete andare a dormire, non c’è problema. Restiamo noi”“.

E’ stato dopo quest’intervento che Facchinetti si è preso il pugno in faccia ed il resto del racconto lo conosciamo bene ormai. Intanto McGregor tace e non pubblica sui social proprio da quel giorno e si prepara all’acquisto del nuovo yacht della Lamborghini da tre milioni di euro.