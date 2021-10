Coppa di Germania, impresa del M’gladbach: 5-0 contro il Bayern Monaco!

SportFair

Si è registrato un risultato clamoroso in Coppa di Germania: impresa del M’gladbach che ha eliminato il Bayern Monaco al termine di una partita eccezionale, la sfida si è conclusa sul risultato di 5-0. La gara è in archivio già dopo i primi 45 minuti, i padroni di casa vanno in gol ben tre volte con Kone e la doppietta di Bensebaini.

Nella ripresa la musica non cambia e il M’gladbach trova altri due gol: tra il 51′ e il 57′ è arrivata la doppietta di Embolo. Finisce 5-0. La squadra di Nagelsmann è stata eliminata ai sedicesimi di finale della DFB Pokal, un risultato veramente a sorpresa.