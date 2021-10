L’Italia avrà due gare di Formula 1 anche nel 2022: confermato il Gp di Imola

SportFair

Splendide notizie per gli appassionati italiani di motori: anche il prossimo anno la Formula 1 farà visita due volte in Italia. E’ stato confermato, infatti, oggi, il Gp di Imola, che era ancora in forse: la conferma è arrivata dal Consiglio Mondiale della Federazione internazionale dell’Automobile a Parigi.

Il Gp dell’Emilia Romagna si correrà il 24 aprile e sarà confermato in calendario fino al 2025. L’Italia è l’unico paese, dunque, ad avere due Gp in Formula 1.

“Il sogno diventa realtà . Il 24 aprile 2022 avremo un Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna splendido, che riporta stabilmente il circuito `Enzo e Dino Ferrari´ nello scenario che merita, come tantissimi appassionati in Italia e nel mondo chiedevano“, queste le parole di Stefano Bonaccini.