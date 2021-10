Max Allegri tradisce e Ambra Angiolini riceve il tapiro! Sui social lo sfogo della figlia Jolanda: “non fa ridere” [FOTO]

SportFair

Da questa mattina non si fa altro che parlare della rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Secondo quanto rivelato dal settimane Chi, i due non sono più una coppia: a seguito di una lunga crisi, nata ancor prima del lockdown e dopo un tradimento, l’attrice italiana e l’allenatore della Juventus si sono detti addio.

A confermare tutto è stata la figlia di Ambra, Jolanda Renga, che sui social ha pubblicato un lungo sfogo, difendendo la madre che ha ricevuto oggi il tapiro proprio per la rottura con Allegri. Jolanda, quasi 18enne, ha quindi confermato i rumors, anche quelli riguardanti il tradimento da parte di Allegri, difendento, con coraggio, carattere e tanta tenerezza, mamma Ambra, che sicuramente non sta affrontando un momento difficile.

“Oggi la mia mamma ha ricevuo un tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti. Ma è davvero necessario infierire? Perchè venire da lei a Milano? Perchè non andare a Torino? Perchè si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita? Ed anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradice la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare? E ditemo quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma ma me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone, non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perchè c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere“, queste le parole di Jolanda sui social allegate alla ‘definizione’ di tapiro d’oro.