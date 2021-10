“Sono gay”, Josh Cavallo contro ogni tabù: è il primo calciatore a dichiarare la sua omosessualità [FOTO e VIDEO]

Giornata storica per il calcio mondiale! Josh Cavallo ha deciso di andare contro ogni tabù e di rivelare al mondo intero la sua omosessualità! Un coming out storico, il primo dal mondo del calcio. Josh Cavallo ha deciso di uscire allo scoperto e di non nascondere più la sua omosessualità e lo ha fatto parlando al mondo intero, con un video diventato subito virale.

Bellissime le parole del calciatore australiano, il primo professionista in attività a fare coming out. “Sono un calciatore e sono gay. Sono stanco di dare il massimo e vivere questa doppia vita. È esasperante, qualcosa che non vorrei che qualcun altro vivesse. Mi sono sempre nascosto perché mi vergognavo di non poter fare ciò che amavo ed essere gay allo stesso tempo. Nascondere chi sono davvero per continuare a inseguire il sogno che ho sin da bambino. Tutto ciò che volevo era giocare a calcio ed essere trattato come gli altri”, ha raccontato il centrocampista-difensore dell’Adelaide United.

“Pensavo che le persone mi avrebbero visto in modo diverso dopo aver saputo questa cosa, che mi avrebbero trattato male o preso in giro, ma non è stato così. Le reazioni e il sostegno che ho ricevuto sono stati incredibili, mi sono chiesto perché mi sono nascosto così a lungo. Vorrei ispirare e mostrare che va bene essere sé stessi e giocare a calcio, che va bene essere gay e fare il calciatore. Non siate spaventati, siate voi stessi. Io sono felice di far conoscere il vero Josh Cavallo”, ha aggiunto.