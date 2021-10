Come sta Lukaku? Le parole dell’agente dopo l’infortunio del belga fanno sognare i tifosi del Chelsea

SportFair

Romelu Lukaku ha allarmato tutti i tifosi del Chelsea ieri sera col suo infortunio nella sfida di Champions League contro il Malmoe. Il calciatore belga ha lasciato il campo zoppicando a seguito di un colpo alla caviglia lasciando col fiato sospeso compagni, staff e tifosi.

Adesso tutti possono tirare un sospiro di sollievo: sembra infatti che Lukaku potrà tornare in campo prima del previsto, come ha spiegato il suo agente Federico Pastorello. “Ero molto preoccupato perché Romelu è un giocatore che ha tanta voglia di giocare e il fatto che sia rimasto sdraiato in campo così a lungo dopo il rigore mi ha fatto preoccupare perché è qualcuno che si alza subito. Il fatto che sia rimasto a terra per quattro minuti, mi ha fatto spaventare perchè non è uno che fa sceneggiate. Quando si è alzato ho pensato che non fosse un buon segno e ora stiamo aspettando gli esami così presto ne sapremo qualcosa in più. Ma se vedete le foto e il video dell’infortunio, la posizione della caviglia è davvero sotto il peso del corpo, ma è un ragazzo forte e vuole così tanto giocare ogni partita, quindi tornerà presto più forte, ne sono sicuro“, ha spiegato a Sky Sport News.

“Ha il suo fisioterapista a casa, quindi lavora sodo ogni sera anche prima di andare a dormire, quindi se c’è un momento per tornare sarà prima del previsto“, ha concluso Pastorello.