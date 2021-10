Bagnaia deve crederci, ma Quartararo può chiudere i giochi a Misano! Fabio campione se…: tutte le combinazioni

SportFair

Domenica si corre il Gp del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Sarà un weekend di gara speciale, in primis perchè sarà l’ultima volta di Valentino Rossi a Misano, davanti al suo pubblico, ma anche perchè si potrebbero definitivamente chiudere i giochi.

La sfida per il Mondiale tra Quartararo e Bagnaia potrebbe infatti terminare a Misano: sono tante le combinazioni che vedono il francese campione del mondo, ma il pilota italiano della Ducati deve crederci fino alla fine.

Quartararo ha 52 punti di vantaggio sul collega italiano e dunque sarà sufficiente per lui terminare la gara in una posizione vicina, che sia davanti o alle spalle non importa, a Pecco Bagnaia per aggiudicarsi il titolo iridato.

Ogni gara, si sa, è una storia a sè e non è ancora detta l’ultima parola e Bagnaia, per adesso deve solo pensare ad un unico obiettivo, la vittoria a Misano.

Le combinazioni che incoronano Quartararo campione del mondo a Misano

Arriva primo

Arriva 2° e Bagnaia 3°

Arriva 3° e Bagnaia 4°

Arriva 4° e Bagnaia 5°

Arriva 5° e Bagnaia 4°

Arriva 6° e Bagnaia 5°

Arriva 7° e Bagnaia 5°

Arriva 8° e Bagnaia 6°

Arriva 9° e Bagnaia 7°

Arriva 10° e Bagnaia 8°

Arriva 11° e Bagnaia 9°

Arriva 12° e Bagnaia 10°

Arriva 13° e Bagnaia 11°

Arriva 14° e Bagnaia 12°

Arriva 15° e Bagnaia 13°

Non va a punti e Bagnaia 14°