Pecco, non è ancora finita! La sfida per il Mondiale è ancora aperta: la nuova classifica piloti dopo il Gp delle Americhe

E’ Marc Marquez il vincitore del Gp delle Americhe di MotoGP: il pilota spagnolo della Honda ha dominato la gara sin dal primo giro, lasciandosi alle spalle Quartararo e Bagnaia, i due contendenti al titolo Mondiale.

Dopo le due vittorie consecutive, il pilota italiano della Ducati non è riuscito a lottare per la vittoria, ma ha ottenuto un buon terzo posto che tiene ancora viva la sfida per il titolo.

Quartararo è infatti ancora il leader della classifica Mondiale, a 52 punti da Bagnaia, quando mancano ancora 3 gare alla termine del campionato. Bagnaia, dunque, deve ancora crederci e le tante imprese azzurre di questo 2021 devono farlo sognare in grande, perchè nulla è impossibile!

La nuova classifica piloti dopo il Gp delle Americhe

Quartararo 254 punti

Bagnaia 201

Mir 176

Miller 148

Zarco 141