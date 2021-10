Verstappen ritorna leader, Hamilton scavalcato: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Turchia

SportFair

Valtteri Bottas ha vinto il Gp di Turchia di Formula 1. Partito dalla pole position, il finlandese della Mercedes ha conquistato la sua decima vittoria in F1, la prima in questa stagione, la sua ultima col team di Brackley. Bottas si è lasciato alle spalle le Red Bull di Verstappen e Perez, mentre Hamilton ha chiuso la sua gara quinto, dopo essere partito dall’11ª casella in griglia per la penalità inflittagli per la sostituzione di alcune componenti della power unit.

Dopo la gara di oggi ad Istanbul, dunque, l’olandese della Red Bull si riprende la testa della classifica piloti, scavalcando nuovamente il suo diretto rivale, Hamilton, e portandosi a +6 pnti da lui.

La nuova classifica piloti dopo il gp di Turchia

1. Max Verstappen 262,5

2. Lewis Hamilton 256,5

3. Valtteri Bottas 177

4. Lando Norris 145

5. Sergio Perez 135

6. Carlos Sainz 116,5

7. Charles Leclerc 116

8.Daniel Ricciardo 95

9. Pierre Gasly 74

10. Fernando Alonso 58

11. Esteban Ocon 46

12. Sebastian Vettel 35

13. Lance Stroll 26

14. Yuki Tsunoda 18

15. George Russell 16

16. Nicholas Latifi 7

17. Kimi Raikkonen 6

18. Antonio Giovinazzi 1

19. Nikita Mazepin

20. Mick Schumacher