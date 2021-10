Clamoroso furto in casa PSG: giocatore derubato da una prostituta

SportFair

Dalla Francia arriva un’indiscrezione clamorosa. Secondo Le Parisien un giocatore del PSG sarebbe stato derubato da una prostituta. Il calciatore si trovava in auto, fermo al semaforo rosso, quando una prostituta, in allèè de la Reine-Marguerite, sarebbe salita sulla su auto rubandogli portafoglio e telefono. La donna, in possesso di un’arma, avrebbe poi ricattato il calciatore, facendosi portare in un luogo specifico in cambio della restituzione del suo telefono. Secondo la stampa francese il valore del furto sarebbe intorno ai 200 euro: il calciatore ha poi chiamato la polizia che si è subito recata sul posto.