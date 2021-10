Paura nel ciclismo, Chirico e Ravanelli investiti: travolti da un’auto durante l’allenamento

SportFair

Grande paura nel mondo del ciclismo: due ciclisti della Androni Giocattoli Sidermec sono stati investiti da un’automobile durante l’allenamento in strada per preparare la Veneto Classic, l’ultima gara della stagione e in programma nella giornata di domenica. Si tratta di Luca Chirico e Simone Ravanelli, travolti da una vettura che è sbucata da un distributore di benzina. L’episodio si è verificato a una decina di chilometri da Montegrotto terme.

L’impatto è stato violentissimo e i due corridori sono stati sbalzati dall’altra parte della carreggiata. Immediati sono arrivati i soccorsi e i ciclisti sono stati trasportati di Abano Terme per gli accertamenti. Chirico ha riportato la frattura composta della clavicola destra, Ravanelli la sospetta frattura dell’astragalo della caviglia destra. Nuovi accertamenti già nelle prossime ore.