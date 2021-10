Ciclismo che passione: ufficializzate le date delle corse 2022

SportFair

Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite apriranno il calendario il 5 marzo poi la Corsa dei Due Mari dal 7 al 13. La Milano-Sanremo sarà la prima Classica Monumento il 19 marzo, mentre la Milano-Torino tornerà alla sua collocazione originaria in primavera e si disputerà il 16, tra la Tirreno-Adriatico e la Classicissima di Primavera. Dal 12 al 15 aprile invece verrà disputato Il Giro di Sicilia.

Il Giro d’Italia, invece, partirà venerdì 6 maggio per chiudersi il 29. Gran Piemonte e Il Lombardia chiuderanno la stagione delle corse RCS Sport rispettivamente il 6 e l’8 ottobre

Sono state ufficializzate dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) le date delle corse 2022, comprese quelle targate RCS Sport. Questo il calendario:

5 marzo: Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite

7 – 13 marzo: Tirreno-Adriatico

16 marzo: Milano-Torino. La Classica più antica torna nella sua collocazione originaria in primavera, a cavallo tra la fine della Corsa dei Due Mari e la Classicissima, garantendo a squadre e corridori una corsa di alto livello in più tra la fine della Tirreno-Adriatico e la prima Classica Monumento della stagione.

19 marzo: Milano-Sanremo

12 – 15 aprile: Il Giro di Sicilia

6 – 29 maggio: Giro d’Italia. La Corsa Rosa 2022 partirà venerdì 6 maggio, con un giorno di riposo aggiuntivo, per un totale di tre, vista la Grande Partenza dall’estero.

6 ottobre: Gran Piemonte

8 ottobre: Il Lombardia