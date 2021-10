Chi è Maxime Lopez, il gigante di 167 cm che ha condannato la Juventus: il retroscena di mercato

SportFair

La decima giornata del campionato di Serie A ha lanciato alla ribalta il Sassuolo, la squadra di Dionisi ha sbancato il campo della Juventus con il risultato di 1-2. Il vantaggio ospite è stato siglato da Frattesi, poi il pareggio dei bianconeri con McKennie. La sfida sembrava indirizzata verso il pareggio, ma il club neroverde è stato protagonista di un contropiede micidiale concretizzato da Maxime Lopez. Il calciatore francese è sempre più un punto di riferimento per il Sassuolo, si tratta di un calciatore fondamentale per il club neroverde. La società continua a scoprire calciatori interessanti e realizzare plusvalenze, Maxime Lopez è solo l’ultimo di una lunga serie.

Chi è Maxime Lopez

Maxime Lopez è un calciatore francese del Sassuolo, è un classe 1992 che può essere impiegato a centrocampo, ma anche in posizione più avanzata. E’ cresciuto nella primavera del Marsiglia, poi l’esordio in prima squadra. Viene impiegato con continuità e con il club francese registra 113 presenze e quattro gol. Il Sassuolo decide di scommettere su di lui e la scelta è stata sicuramente azzeccata. Il punto più alto della sua carriera è arrivato proprio con il gol dell’1-2 al 95′ contro la Juventus.

L’allenatore Villas Boas disse di Maxime Lopez: “in Italia arriva il talento puro. Maestro di tecnica. Maestro del gioco, sempre sorridente. ⁣Buona fortuna Maxime”. E’ stato paragonato a Verratti o a Sensi, ma per caratteristiche è un calciatore più offensivo e con maggiore velocità. Stesso pensiero anche per Rudi Garcia: “è molto maturo per l’età che ha e ha personalità, per questo mi piace”, e Zidane: “quello che fa è sorprendente”. E’ un gigante di 167 cm che ha incantato in Serie A e condannato la Juventus. In passato fu vicinissimo al Liverpool e cercato con insistenza dall’Everton.