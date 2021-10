Boateng ha una nuova fiamma! Chi è Valentina Fradegrada: una sexy influencer nel cuore del calciatore [FOTO]

Tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta è finita ormai da tempo: i due si sono lasciati da tempo ormai, dopo diversi tentativi di salvare il loro matrimonio, senza però riuscirci. Genitori del piccolo Maddox, entrambi si sono fatti una nuova vita, anche sentimentale.

E’ di questi giorni infatti la notizia di una nuova storia d’amore del calciatore tedesco con l’influencer Valentina Fradegrada: i due sono infatti usciti allo scoperto, condividendo sui social video romanticissimi di cenette a lume di candela e scambio di baci e risate.

Chi è Valentina Fradegrada

In molte la conosceranno già! Valentina è un’influencer, nota ancor prima della popolarità di Instagram, quando ancora il mondo intero si affidava esclusivamente a Facebook. Valentina ha 30 anni, è nata a Bergamo, ma è crescuta in America. Sportivissima, laureata in fashion design e marketing, Valentina è modella e influncer, ma ha un passato nel kung fu: è stata infatti campionessa di Wushu e adesso ne è maestra.

Boateng, dunque, ha perso la testa nuovamente per un’italiana: bollente e sensuale, Valentina ha stregato il calciatore, col quale ormai si frequenta da qualche mese.

Appassionata di moda ma anche di musica, Valentina è famosa anche per il suo modo insolito di indossare i bikini.