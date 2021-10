Balotelli esce allo scoperto, SuperMario ha una nuova fiamma: ufficializzata la storia con Francesca [VIDEO]

SportFair

Mario Balotelli esce finalmente allo scoperto e ufficializza sui social la sua storia d’amore con Francesca Monti. Il calciatore azzurro, tra polemiche e gol importanti nella sua stagione all’Adana Demirspor, non rinuncia di certo all’amore.

SuperMario è uscito allo scoperto sui social, nel giorno del 23° compleanno della sua fidanzata, Francesca Monti, per omaggiarla e farle i suoi più cari auguri davanti al mondo intero.

Chi è Francesca Monti

La nuova fidanzata di Mario Balotelli ha spento proprio ieri 23 candeline, si chiama Francesca Monti ed è originaria di Fermo, nelle Marche. Di lei non si sa molto, se non che non è nota al mondo dello spettacolo e che lavora come cameriera sulla costa adriatica, al Tucano’s Beach e sembra che i due si siano conosciuti proprio lì.

“Auguri amore mio”, con queste parole ed una foto della sua nuova fidanzata, SuperMario ha ufficializzato la sua storia d’amore.