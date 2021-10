Cassano contro la Juventus: “mi ha deluso, gioca male e rischia non di non arrivare quarta”

SportFair

La Juventus adesso fa sul serio, ma Antonio Cassano continua a punzecchiare il club bianconero. La squadra di Massimiliano Allegri ha cambiato passo nelle ultime partite, sono arrivate quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. La svolta è arrivata con la vittoria in rimonta sul campo dello Spezia, poi il successo casalingo contro la Sampdoria. La Vecchia Signora si è messa in mostra in Champions League contro il Chelsea, la prestazione contro i campioni d’Europa in carica è stata di altissimo livello. Nell’ultima partita sono arrivati altri tre punti fondamentali per il morale e per la classifica, la Juventus ha vinto il derby contro il Torino grazie ad un gol di Locatelli nei minuti finali.

Cassano punge la Juventus

La prestazione della Juventus contro il Torino non è stata entusiasmante, l’ex calciatore Antonio Cassano continua a criticare il club bianconero. Il barese ha parlato dei bianconeri sulle frequenze della BoboTv: “la Juve è la squadra che mi ha deluso di più in questo inizio di stagione: ha fatto bene, gioca male, ma per i giornali basta vincere. La Juve rischia di non arrivare quarta giocando così, secondo me non basta quello che vedo. La Juve gioca a 50 metri dalla propria porta, non puoi assolutamente far questo tipo di calcio: io non ce l’ho con la Juve o con Allegri. Ha imbavagliato Tuchel? Ha vinto 4 trofei in 10 mesi ed è primo in classifica nel campionato più difficile del mondo. Poi magari a maggio la Juve vince, ma io rimango della mia idea: con questo calcio non vai da nessuna parte”.