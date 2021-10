Caruso e Trevisan si fermano al secondo turno di Indian Wells: oggi l’esordio di Berrettini e gli altri italiani

SportFair

Il torneo di Indian Wells sta entrando ormai nel vivo. Da giorni si disputano i match dei primi turni del Masters 1000 in corso sui campi in cemento californiani. Nella notte, però, l’Italia ha perso due dei suoi giocatori: Salvatore Caruso e Martina Trevisan sono stati eliminati al secondo turno. Il tennista siciliano, numero 132 al mondo, ha ceduto in due set, in un’ora e 10 minuti di gioco al russo Karatsev, numero 23 al mondo, col punteggo di 6-0, 6-2. Martina Trevisan, ad un passo dalla sconfitta, dopo un’ora e 33 minuti di gioco, sul 6-5, 5-2, ha invece alzato bandiera bianca, ritirandosi dall’incontro contro Kontaveit. Le speranze azzurre non sono però finite: oggi esordiranno in campo Sinner, Berrettini, Fognini e Sonego. E torneranno in campo Mager e Paolini, che hanno già ottenuto le loro prime vittorie.