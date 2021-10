Calcio femminile, si ritira Carli Lloyd: l’amichevole è emozionante, la dedica per il marito [VIDEO]

SportFair

Carli Lloyd, leggenda del calcio femminile si è ritirata dal mondo del calcio. A 39 anni ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, è stata grandissima protagonista con la maglia della Nazionale statunitense: 316 presenze e 7 medaglie fra Mondiali e Olimpiadi, di cui 4 d’oro. E’ scesa in campo per l’ultima volta nell’amichevole vinta per 6-0 contro la Corea del Sud all’Allianz Field di St.Paul: non è andata in rete, ma è stata protagonista di ottime giocate e ha chiuso fra gli applausi.

Al momento della sostituzione si è tolta la maglia, sotto una celebrativa con il nome “Hollins”, l’omaggio è per Brian, il marito che è stato al suo fianco nei momenti importanti della carriera. E’ considerata una delle migliori giocatrici della storia del calcio. Nel 2015 ha conquistato il “World Player of the Year” come miglior giocatrice al mondo.