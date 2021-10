Caos Icardi, non si presenta all’allenamento dopo la rottura con Wanda Nara

SportFair

E’ un momento difficilissimo per Mauro Icardi, l’attaccante del Psg è finito su tutte le prime pagine dei giornali per motivi di gossip. E’ infatti finita la storia d’amore con Wanda Nara, il motivo sarebbe stato un tradimento da parte del calciatore. Il messaggio sui social della moglie e agente è stato chiaro: “un’altra famiglia rovinata per una p*****a”.

La presa di posizione di Wanda Nara non ha lasciato indifferente il calciatore. Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’ Icardi “sarebbe scosso dalla separazione dalla propria compagna Wanda Nara, che a mezzogiorno ha lasciato la Capitale assieme ai suoi figli”. Il calciatore del Psg non ha preso parte all’allenamento con la squadra, grazie a un permesso accordatogli dalla dirigenza e dal tecnico Pochettino.