Un campione del Mondo per la panchina del Parma: è corsa a tre Cannavaro-Gattuso-Pirlo

Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo. Il ricordo è dolce e riguarda il 2006. La Nazionale italiana si laurea campione del Mondo dopo il successo in finale contro la Francia ai calci di rigore, il difensore alza la Coppa e manda in delirio milioni di italiani. Adesso il futuro è legato, sono tutti e tre in corsa per la panchina del Parma. Stiamo parlando di tre calciatori che hanno fatto la storia del calcio, tre fuoriclasse. Fabio Cannavaro è stato uno dei migliori difensori al Mondo, ha vinto anche il Pallone d’Oro. E’ stato protagonista di un Mondiale di livello assoluto, in semifinale e finale ha bloccato ogni tentativo degli avversari. Gennaro Gattuso era chiamato Ringhio proprio per la sua aggressività a centrocampo. Non era molto dotato dal punto di vista tecnico, ma compensava con l’intelligenza tattica. Andrea Pirlo è stato il vero fuoriclasse del centrocampo, giocava con una qualità disarmante e regalava ai compagni palloni solo da spingere in rete.

La situazione del Parma

L’avvio di stagione del Parma non è stato sicuramente all’altezza. Dopo la retrocessione dalla Serie A alla B, la squadra non è riuscita a cambiare passo ed il rendimento è stato più deludente. L’allenatore Maresca non è riuscito a plasmare una squadra comunque forte ed in grado di lottare per la promozione in Serie A, la posizione dell’ex centrocampista è sempre più in bilico. In 7 partite il Parma ha conquistato appena 9 punti e occupa la dodicesima posizione, un risultato assolutamente deludente. Sono in corso valutazioni da parte della dirigenza, la pausa potrebbe servire per una disamina approfondita. Maresca rischia l’esonero immediato, ma si fa strada la conferma almeno fino alla prossima partita contro il Monza. In caso di ribaltone è corsa a 3 tra Campioni del Mondo: Cannavaro, Gattuso e Pirlo. La soluzione più semplice è quella che porta all’ex difensore, per i centrocampisti la situazione è un po’ più complicata.