Camila Giorgi è impressionante: l’olandese Rus annichilita, è semifinale al torneo di Tenerife

Una partita impressionante, un match dominato già dai primi scambi. E’ un periodo incredibile per Camila Giorgi che si sta confermando grande protagonista anche al torneo di Tenerife, in Spagna. Niente da fare per l’olandese Arantxa Rus che non è riuscita mai ad entrare nel match.

La tennista italiana vola in semifinale ed è una grande favorita dopo la prestazione fantastica ai quarti di finale. E’ dominio già nel primo set, Camila chiude i conti sul risultato di 6-1. Nel secondo set la musica non cambia, l’italiana gioca un tennis di altissimo livello e si conferma con il risultato di 6-1. Finisce con un nettissimo 2-0 (6-1, 6-1), Camila Giorgi in semifinale.