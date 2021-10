Camila Giorgi si ferma in semifinale a Tenerife: Osorio Serrano ribalta il pronostico e vince

SportFair

Sconfitta a sorpresa per Camila Giorgi nel torneo di Tenerife, in Spagna. I pronostici della vigilia erano tutti a favore della tennista italiana, vera e propria impresa per Maria Camila Osorio Serrano che ha vinto in due set.

La colombiana ha giocato un grandissimo match e ha chiuso il primo set sul risultato di 6-4. Nel secondo set si è registrata la reazione da parte di Camila Giorgi che va vicinissima a riaprire il match. Nel momento caldo della partita, però, sbaglia un po’ troppo. Nella parte finale della partita la colombiana piazza un break importante, poi chiude sul 7-5. Finisce 2-0, il percorso di Camila Giorgi si ferma in semifinale.