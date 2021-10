SportFair

Esordio amaro per Camila Giorgi nel torneo WTA di Indian Wells. La tennista italiana è stata eliminata al debutto sui campi in cemento della California, al secondo turno del torneo. Camila Giorgi ha ceduto alla statunitense Anisimova, che ha trionfato in due set, dopo un’ora e 24 di gioco col punteggio di 6-4, 6-1, staccando il pass per i sedicesimi di finale.