Cambio di look per Gianmarco Tamberi: capelli biondi o bianchi? Il nuovo taglio di Gimbo [VIDEO]

Gianmarco Tamberi è un atleta amatissimo e apprezzatissimo ed il successo alle Olimpiadi di Tokyo lo ha reso ancor più popolare, seguito e ben voluto. Tutti ormai portano Gimbo nel cuore, grazie alla sua strepitosa impresa e al suo carattere: simpatico, estroverso, coraggioso e chi più ne ha più ne metta.

Negli anni, Tamberi ha fatto tanto parlare di sè non solo per le sue prestazioni in gara ma anche per il suo look: Gimbo, infatti, è chiamato anche Half Shave per la sua barba a metà sfoggiata in più e più occasioni. Tamberi negli anni si è divertito con tanti cambi look: dopo la barba a metà ha stupito tutti con un look biondo platino, quasi bianco, per poi scendere in pista nell’evento più importante della sua vita al naturale.

Per l’altista azzurro è arrivato adesso il momento di un ritocchino e oggi sui social ha aggiornato tutti i suoi fan del suo nuovo haircut: “che dici, li facciamo biondi, o bianchi?“, ha scherzato Gimbo col suo parrucchiere. Tamberi, però, questa volta ha optato solo per una spuntatina: dopo il successo olimpico è difficile che l’azzurro tornerà ai suoi look stravaganti, probabilmente resterà fedele a quello natural che gli ha portato ‘fortuna’.