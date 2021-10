L’ex Roma Cengiz Under ‘perde la testa’: calcio in faccia all’avversario e cartellino rosso [VIDEO]

SportFair

Giornata da dimenticare per il Marsiglia e per il calciatore ex Roma Cengiz Under. E’ andata in scena la giornata di Ligue 1, la stagione entra sempre più nel vivo e le ultime partite sono state veramente interessanti. Prima sconfitta in campionato per il Psg, tonfo della squadra di Pochettino contro il Rennes. Inizio di stagione pessimo per il Lilla, i campioni di Francia adesso sono in netta ripresa.

La squadra di Gourvennec ha conquistato la terza vittoria consecutiva, la sfida contro il Marsiglia si è conclusa sul risultato di 2-0. Vantaggio dopo 28 minuti con un gol messo a segno da Jonathan David, il raddoppio è arrivato a tempo quasi scaduto, sempre con l’attaccante canadese. Gli ospiti sono rimasti in 10 uomini al 77′, follia dell’ex Roma Cengiz Under che ha colpito con un calcio in faccia l’avversario: secondo giallo e cartellino rosso inevitabile. Doppia beffa per il Marsiglia che è tornato a casa con zero punti e non potrà contare nella prossima partita su uno dei migliori calciatori. Al minuto 2.01 il video del gesto di Under.