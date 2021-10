Buffon campione di… morra cinese: Gigi è imbattibile anche fuori da campo [VIDEO]

SportFair

Gigi Buffon si conferma sempre più un uomo spogliatoio. Il portierone ex Juventus si è rimesso in gioco e ha deciso di sposare il progetto del Parma, il calciatore è legato al club da un rapporto che va ben oltre l’aspetto sportivo. Buffon ha iniziato la carriera da portiere proprio con la maglia del Parma e l’obiettivo è quello di riportare il club nel calcio che conta. L’ultima stagione in massima categoria è stata veramente da dimenticare e si è conclusa con la retrocessione nel campionato di Serie B, l’avvio nel torneo cadetto non è stato di certo entusiasmante.

Il Parma occupa la tredicesima posizione, in 6 partite ha conquistato appena 8 punti frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Il rendimento è stato assolutamente deludente, ma la classifica è cortissima e la squadra ha tutte le possibilità di recuperare posizioni e riaffacciarsi in zona promozione. Gigi Buffon rappresenta una garanzia dal punto di vista tecnico ma anche dello spogliatoio. Il portiere è sempre uno dei migliori, è stato autore di parate di altissimo livello. L’estremo difensore si è confermato imbattibile anche a morra cinese. Si tratta dello storico gioco chiamato anche ‘Forbice e sasso’. A 43 anni Buffon ha sfidato i giovani compagni del Parma durante il ritiro. Nessuno è riuscito a competere con Gigi che ha vinto tutti gli scontri scatenando le reazioni della squadra. L’esperienza è importante a certi livelli, la figura di Buffon è in grado di fare la differenza dentro e fuori dal campo, tra i pali ma anche a… morra cinese.