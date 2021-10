Bonucci punzecchia l’Inter, il derby d’Italia è già caldo, che bordata sull’ultimo scudetto!

SportFair

E’ già altissima l’attesa in vista della partita del campionato di Serie A tra Inter e Juventus, si tratta di un match che non ha bisogno di presentazioni. La sfida è sentitissima dal punto di vista ambientale, ma anche della classifica: le due squadre devono recuperare terreno dalla vetta e non possono permettersi un passo falso. La squadra di Allegri è reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League, i nerazzurri dalla sconfitta con polemica contro la Lazio.

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus è già caldissimo, come dimostrano le dichiarazioni di Leonardo Bonucci, alla vigilia della partita di Champions League contro lo Zenit: “lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto”.