Bologna-Milan, follia di Soriano ed espulsione: la squadra di Mihajlovic in 9 [FOTO]

Bologna e Milan sono in campo per l’anticipo serale della nona giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono in corsa per obiettivi diversi, i rossoneri per la vittoria dello scudetto, i rossoblu per la salvezza.

Partenza sprint della squadra di Pioli che si porta in doppio vantaggio con i gol di Leao e Calabria, in mezzo l’espulsione di Soumaoro. Nel secondo tempo la reazione del Bologna con l’autogol di Ibrahimovic e il gol di Barrow. Poi follia di Soriano che entra con il piede a martello su Ballo-Toure. Arriva il rosso diretto e Bologna in 9.