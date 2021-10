Bologna-Milan 2-4, le pagelle di SportFair: Soumaoro e Soriano da bollino rosso, Ibrahimovic sbaglia porta

SportFair

Partita dai due volti nell’anticipo serale della nona giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Milan. Nel primo tempo molto meglio la squadra di Pioli che si porta in doppio vantaggio con i gol di Leao e Calabria, in mezzo anche l’espulsione di Soumaoro. Nella ripresa la risposta della compagine di Mihajlovic è da grande squadra, i rossoblu riescono a raggiungere il pareggio con l’autogol di Ibrahimovic e con Barrow. Follia di Soriano, il Bologna rimane in 9. Il Milan non riesce a concretizzare, anzi i rossoblu si avvicinano al gol. Grande Skorupski su Giroud, all’85’ Bennacer si inventa il gol con un tiro da lontano. Finisce 2-4, con gol finale di Ibrahimovic.

Bologna-Milan, le pagelle di SportFair

Bologna (3-4-2-1):

Skorupski voto 6.5: non ha grandi responsabilità sui gol subiti, strepitoso sul colpo di testa di Giroud.

Soumaoro voto 4: si lascia scappare gli avversari e non riesce a contenerli in velocità. Lumaca.

Medel voto 5: è decisivo in negativo con la deviazione che beffa Skorupski sul tiro di Leao. Adattato.

Theate voto 6: è il migliore della difesa, ma dovrà confermarsi. Promosso con riserva.

De Silvestri voto 6.5: è sempre una certezza per esperienza e qualità. In velocità può fare la differenza. Sprint.

Dominguez voto 6: viene sostituito nel secondo tempo, ma la sua prestazione non è da buttare.

Svanberg voto 6.5: qualità e quantità, è il migliore del centrocampo. E’ sempre più un uomo indispensabile per Mihajlovic. Punto fermo.

Hickey voto 6: esce al 63′, si mette in mostra con buone individualità. Giocatore di Hickey.

Soriano voto 4.5: la sua follia è più grave di quella di Soumaoro. Entra con il piede a martello. Scalpello.

Barrow voto 7: è l’attaccante del futuro, anche oggi va in gol con la rete del pareggio. Predestinato.

Arnautovic voto 6: partita di grande sacrificio, è decisivo in occasione del gol del pareggio.

(dal 63′ Schouten 6)

(dal 63′ Dijks 5)

(dal 63′ Binks 6)

(dall’83’ Santander s.v.)

(dall’87’ Orsolini s.v.)

Milan (4-2-3-1):

Tatarusanu voto 6: non è responsabile in occasione dei gol del Bologna.

Calabria voto 6.5: si conferma ancora in zona realizzativa, fa partire un tiro potentissimo. Peperoncino.

Kjaer voto 5.5: bene nel primo tempo, nella ripresa si adegua alle difficoltà della squadra. Lui Kjaer?

Tomori voto 5.5: sbaglia in occasione del gol del pareggio del Bologna. Oggi To…male.

Ballo-Touré voto 6.5: partita di grande corsa, cresce partita dopo partita. Ballo dei debuttanti.

Tonali voto 6: si prende la responsabilità dei palloni importanti, il giallo lo condiziona e viene sostituito.

Bennacer voto 6.5: partita deludente nel primo tempo, poi si inventa un tiro perfetto per il 2-3. Gol del sabato.

Castillejo voto 6: è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.

Krunic voto 6.5: nel primo tempo è uno dei migliori, nella ripresa si adegua alle difficoltà dei compagni. Sensibile.

Leao voto 7: sblocca il risultato con un’azione personale, può creare l’occasione da gol in qualsiasi momento.

Ibrahimovic voto 6: è stato vicino a vestire la maglia del Bologna. Il colpo di testa finisce nella porta sbagliata… Poi chiude i conti per il 2-4.

(dal 46′ Bakayoko 5.5)

(dal 46′ Saelemaekers 5.5)

(dal 60′ Giroud 6)

(dall’85’ Kalulu s.v.)