Bologna-Lazio 3-0, le pagelle di SportFair: Barrow come Spiderman, Muriqi è un parente lontano di Immobile

Spettacolo Bologna nel lunch match della settima giornata del campionato di Serie A contro la Lazio. La partita non è stata mai in discussione, la squadra di Sinisa Mihajlovic ha giocato con intensità e ottima qualità. Passo indietro per la compagine di Maurizio Sarri, il problema principale dei biancocelesti è quello della continuità. La partita è in archivio già nel primo tempo, il Bologna si trova in doppio vantaggio con i gol di Borrow e Theate, in particolar modo quello dell’attaccante è stato bellissimo. Nella ripresa la Lazio non è riuscita a reagire, anzi è arrivato il tris di Hickey su errore di Reina. Espulso Acerbi per proteste. Finisce 3-0

Bologna-Lazio, le pagelle di SportFair

BOLOGNA (3-4-2-1):

Skorupski voto 6: non viene quasi mai impegnato dagli attaccanti della Lazio. Spettatore non pagante.

Soumaoro voto 6: il cartellino giallo lo condiziona un po’, ma nel complesso non sbaglia. Calmaaaa.

Medel voto 6.5: lotta come un leone su ogni pallone, corre per quattro compagni. Eroe.

Theate voto 7.5: prestazione super, trova il gol del raddoppio e gioca con una grinta impressionante. Te-a-te.

De Silvestri voto 6: la fascia è di sua competenza, bene soprattutto in fase offensiva. Veterano.

Dominguez voto 6.5: in fase di non possesso il suo lavoro è preziosissimo, ottimo per qualità e quantità. Fondamentale.

Svanberg voto 6: aveva abituato sempre molto bene, conferma l’ottimo momento.

Hickey voto 7: si conferma partita dopo partita, è un calciatore molto prezioso. Il gol è bellissimo. Rivelazione.

Soriano voto 6.5: è un calciatore in grado di garantire qualità e quantità. Prezioso.

Barrow voto 7.5: è un calciatore di grandissima qualità, il gol del vantaggio vale il prezzo del biglietto. Toglie le ragnatele dalla porta. Spiderman.

Arnautovic voto 6: sacrificio per la squadra e difende bene il pallone. Guardiano.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Bonifazi s.v., Orsolini, Sansone, Olsen, Mbaye, Santander s.v., Van Hoojidonk, Vignato s.v., Cangiano. All. Mihajlovic.

LAZIO (4-3-3):

Reina voto 5: pronti, via e prende due gol. E’ responsabile sul gol di Hickey. Non c’è… Pepe.

Marusic voto 5.5: è quello che ha demeritato di meno in difesa e non è una consolazione. Rimandato.

Luiz Felipe voto 5: in grande difficoltà, non riesce a contenere gli attaccanti del Bologna. Mal di testa.

Acerbi voto 4.5: è una giornata no, ci prova con le maniere forti ma il risultato non cambia, viene espulso per proteste. Guantoni.

Hysaj voto 4.5: la peggiore partita da quando indossa la maglia della Lazio, dorme in occasione del gol di Theate. Buonanotte.

Leiva voto 5: il centrocampo è stato il punto debole della Lazio. E’ leader, ma non si vede.

Milinkovic Savic voto 5.5: fisicamente può fare la differenza, oggi si è preso una partita di pausa. Bloccato.

Luis Alberto voto 5: non riesce a prendere per mano la squadra, un fallimento per un calciatore della sua qualità. In vacanza.

Pedro voto 5.5: il derby contro la Roma è già un lontano ricordo, oggi non cambia passo. Pedroo Pedroo Pe. Troppi festeggiamenti.

Muriqi voto 5: altro che Immobile, non è nemmeno un lontano parente.

Felipe Anderson voto 6: è uno dei pochi a salvarsi nella Lazio, non si arrende nonostante il risultato già compromesso. Coraggioso.

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Gabarron s.v., Escalante, Akpa Akpro 5.5, Romero, Radu, Raul Moro, Andre Anderson, Lazzari 5, Cataldi 5.5, Basic 5.5. All. Sarri.