Bissouma nei guai: il centrocampista arrestato in discoteca, l’accusa è violenza sessuale

Il calciatore del Brighton Yves Bissouma è finito nei guai, l’accusa pesantissima è quella di violenza sessuale. Il centrocampista maliano è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì mentre si trovava in discoteca, indossava una felpa con cappuccio ed è stato filmato mentre veniva portato via da agenti della polizia. Arrestato anche l’amico. La Polizia del Sussex ha svelato tutti i dettagli: “Due uomini sono stati arrestati dopo che una donna ha riferito di essere stata aggredita sessualmente in un luogo di ritrovo a Brighton, nelle prime ore di mercoledì. Un uomo sulla quarantina ed uno sulla ventina, entrambi di Brighton, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale e in questo momento rimangono sotto custodia della polizia. La vittima sta ricevendo assistenza specialistica dagli agenti”.

Anche il Brighton ha confermato la notizia “il Brighton & Hove Albion è consapevole che uno dei suoi giocatori sta collaborando con la polizia nelle indagini su un presunto reato. La questione è soggetta ad un procedimento legale e quindi il club non è in grado di rilasciare ulteriori commenti in questo momento”.



Chi è Yves Bissouma

Yves Bissouma è un calciatore maliano del Brighton. E’ un classe 1996. E’ un centrocampista centrale bravo in fase di interdizione, è in grado di recuperare tantissimi palloni. E’ cresciuto nelle giovanili del Majestic, la prima stagione da professionista è con il Real Bamako. Nel 2016 viene acquistato dal Lille, nel 2018 si trasferisce al Brighton. Protagonista anche con la Nazionale del Mali.