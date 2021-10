SportFair

Serata positiva per Matteo Berrettini! Il tennista romano ha trionfato all’esordio nel torneo ATP di Vienna. Dopo un inizio in salita, nel match di uquesta sera contro Popyrin, il numero 7 del rankin mondiale ha reagito prendendo in mano la situazione e andando verso una vittoria importante. Il match è terminato col punteggio di 7-6, 6-3 dpo un’ora e 35 minuti di gioco. Berrettini, adesso, sfiderà al secondo turno Basilashvili