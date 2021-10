Lewandowski è un fenomeno, il Bayern uno schiacciasassi: 5 gol nel primo tempo al Leverkusen! [VIDEO]

SportFair

Il Bayern Monaco è una squadra veramente impressionante, in grado di vincere tutto in campionato e in Champions League. In Bundesliga non sembra avere rivali, solo il Dortmund è in grado di tenere testa. La squadra di Julian Nagelsmann è in campo per l’ottava giornata del campionato tedesco contro il Bayer Leverkusen, il primo tempo è stato veramente impressionante.

Nel primi 45 minuti il Bayern Monaco ha messo a segno addirittura 5 gol. Il grande protagonista è stato come al solito Robert Lewandowski, il polacco ha realizzato una doppietta. In grande spolvero anche Gnabry, autore di una doppietta. In gol anche Muller.