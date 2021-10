Basket, la suggestione dalla Spagna: in arrivo la Nba Europe, una nuova competizione europea

SportFair

Si è registrato un riavvicinamento tra Euroleague e Fiba, fondamentale l’intervento della Nba. La Fiba ha annunciato una riunione con la presenza anche di lega pro’ Usa, partner della federazione europea di pallacanestro. Le parti si incontreranno nuovamente nei prossimi mesi.

Secondo quanto riporta Marca sarebbe al vaglio la creazione di una Nba Europe, la divisione europea della migliore lega al mondo. Le trattative sarebbero in stato avanzato e la competizione potrebbe prendere il via già dalla prossima stagione.

Sarebbe una competizione con sfide solo tra squadre europee e diventerebbe il quinto torneo dopo NBA, WNBA, G League e NBA Africa. E’ un modo per provare a contrastare l’attuale l’Eurolega che sta attraversando un momento di crisi con alcuni club che hanno già mostrato insoddisfazione.

L’ostacolo più grande è legato al contratto decennale fino al 2026 che lega i club dell’Eurolega all’IMG, almeno sette squadre vorrebbero portare gli altri club verso questa nuova soluzione.

E’ arrivato un comunicato ufficiale anche dalla Nba dopo le ultime voci: “la NBA ha una lunga relazione con la FIBA ​​per far crescere il basket in tutto il mondo attraverso iniziative come Basketball Without Borders e Basketball Africa League. Abbiamo anche giocato diverse partite di preseason contro squadre di Eurolega nel corso degli anni. Vista la nostra continua collaborazione con entrambe le parti interessate, siamo stati recentemente invitati a partecipare a discussioni su come possiamo lavorare insieme per far crescere il basket in Europa. Non vediamo l’ora di partecipare a ulteriori conversazioni in futuro”.