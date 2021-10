E’ febbre Bari: De Laurentiis in versione cassiere al botteghino [VIDEO]

SportFair

Le ultime stagioni sono state di grandi delusioni, adesso il Bari non si nasconde e punta senza mezzi termine alla promozione in Serie B senza passare dai playoff. L’inizio di campionato è stato veramente entusiasmante, la squadra ha raccolto 23 punti in 9 partite (7 vittorie, due pareggi e zero sconfitte) e guida la classifica con 6 punti di vantaggio sul Catanzaro.

E’ grande attesa per il turno infrasettimanale, il Bari sarà chiamato dalla sfida sentitissima contro il Foggia. I tifosi hanno risposto presente, sono stati già staccanti quasi 20.000 biglietti. Una scena non è passata inosservata. A poche ore dal match il presidente Luigi De Laurentiis si è presentato al botteghino in veste di cassiere. Il video è stato pubblicato direttamente dal Bari sulla pagina Facebook.