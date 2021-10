Atalanta-Milan, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv

SportFair

Si conclude la settima giornata del campionato di Serie A. Il posticipo serale regala la partita tra Atalanta e Milan, uno scontro per le zone alte della classifica tra due squadre che giocano un calcio propositivo. I rossoneri sono reduci dal colpo sul campo dello Spezia, mentre i nerazzurri hanno fermato l’Inter sul risultato di 2-2. Il tecnico Gasperini deve fare i conti con un’assenza pesantissima, si è fermato l’esterno Gosens per infortunio, sugli esterni spazio a Zappacosta e Maehle. Sulla trequarti Malinovskyi e Pessina alle spalle di Zapata. L’allenatore Stefano Pioli risponde con Saelemaekers, Diaz e Leao dietro Rebic.

Atalanta-Milan, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Lovato, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

Atalanta-Milan, data e canale tv

Il match della 7ª giornata di Serie A fra Atalanta e Milan sarà trasmesso domenica 3 ottobre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN. (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).