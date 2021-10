Atalanta-Milan 2-3, le pagelle di SportFair: rossoneri Made in Calabria, la squadra di Gasperini tra Maehle e Malinovskyi

SportFair

E’ un Milan da 10 e lode. Grandissima prestazione della squadra di Stefano Pioli nella sfida della settima giornata del campionato di Serie A, i rossoneri hanno affrontato l’Atalanta. Brutta prestazione per la compagine di Gasperini che non è stata quasi mai in partita. Gli ospiti si sono confermati devastanti in contropiede, il Milan è stato superiore in tutto. La partita si sblocca dopo appena 28 secondi, il marcatore è stato Calabria, incerto il portiere Musso. L’Atalanta non riesce a reagire e deve fare i conti con un avversario in giornata di grazia. Nel primo tempo il raddoppio di Tonali. Nella ripresa la squadra di Pioli arrotonda il punteggio con Leao. L’Atalanta accorcia con un rigore di Zapata e poi con Pasalic, ma la partita non è stata mai veramente a rischio. Finisce 2-3.

Atalanta-Milan, le pagelle di SportFair

ATALANTA (3-4-1-2):

Musso voto 6: non è irresistibile in occasione del gol del vantaggio di Calabria. A Musso duro.

Djimsiti voto 6: partita attenta per il difensore che è sempre una certezza per Gasperini. Esperienza.

Demiral voto 6: più con il fisico che con la qualità, esce nel secondo tempo. Buttafuori.

Palomino voto 5: brutta prestazione per il difensore che commette diversi errori. Disattento.

Zappacosta voto 6.5: si conferma in un ottimo momento di forma, non si ferma mai.

De Roon voto 6: troppo nervosismo, viene ammonito e protesta in continuazione. Rissoso.

Freuler voto 5: si è preso una giornata di pausa, non è entrato mai in partita. Assente.

Maehle voto 5.5: meglio in fase di spinta, in quella difensiva va veramente… Maehle.

Pessina s.v.: brutto infortunio, rischia un lungo stop. Notizia ‘Pessina’.

Malinovskyi voto 6: le qualità sono enormi, ma oggi non riesce a metterle in mostra. Più che Malinovskyi.

Zapata voto 6: l’occasione per andare in gol non manca, non riesce a concretizzare. Il rigore trasformato non cambia il giudizio.

(dal 24′ Pezzella 6)

(dal 46′ Koopmeiners 6)

(dal 56′ Ilicic 5.5)

(dal 56′ Muriel 5.5)

(dall’87’ Pasalic 6.5: entra e va in gol per il 2-3)

MILAN (4-2-3-1):

Maignan voto 7: è sempre più una certezza, protagonista di interventi importanti. Rivelazione.

Calabria voto 7: il Milan sblocca il risultato con un gol velocissimo. E’ una squadra Made in ‘Calabria’.

Kjaer voto 6.5: sempre un punto di riferimento per la difesa del Milan, chiude tante occasioni pericolose. Lui Kjaer? Uno dei migliori.

Tomori voto 7: To…muro. E’ un difensore eccezionale, di testa e di piede le prende tutte.

Theo Hernandez voto 7: è tornato su grandissimi livelli, protagonista per i gol di Calabria e Leao. Assistman.

Tonali voto 7.5: è diventato insostituibile. Pennella con grande qualità, sigla il raddoppio. Pinturicchio.

Kessiè voto 6.5: bene soprattutto in fase di non possesso, ma è migliorato tanto anche come qualità.

Saelemaekers voto 6.5: non si ferma mai, entra in occasione del gol del vantaggio. Saele e scende? No, Saele e Saele.

Brahim Diaz voto 6: bene nei primi minuti, poi si fa vedere poco. A fasi alterne.

Leao voto 6: aveva abituato bene con la prestazione contro l’Atletico e si conferma. Un’altra magia per lo 0-3. Re Mida.

Rebic voto 6: ha bisogno di rifiatare, sarà fondamentale il ritorno di Ibrahimovic. Adesso il meritato riposo.

(dal 74′ Messias 5)

(dall’80’ Bennacer s.v.)

(dall’80’ Ballo Toure s.v.)

(dal 90′ Pellegri s.v.)