Atalanta-Lazio, Reina colpito da una monetina: subito dopo il gol del pareggio [FOTO e VIDEO]

Grandissime emozioni nel primo match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Atalanta e Lazio e la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2. Vantaggio della squadra ospite grazie ad un gol messo a segno da Pedro, poi il pareggio con una grande giocata di Duvan Zapata.

Nella ripresa la Lazio scatta ancora con Ciro Immobile in contropiede, a tempo quasi scaduto il pareggio definitivo di De Roon. Momenti di grande tensione nel finale: Reina viene ammonito per perdita di tempo, dagli spalti viene lanciata una monetina che colpisce il portiere della Lazio in testa. L’estremo difensore rimane a terra dolorante, subito dopo il pareggio dell’Atalanta.