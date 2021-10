“Sono Gesù e sono più forte di LeBron James e Michael Jordan”: il folle arresto di Delonte West [VIDEO]

SportFair

Delonte West l’ha combinata di nuovo grossa. L’ex giocatore di NBA, una delle anime più strane di sempre della palla a spicchi americana, torna a fare scalpore: è stato arrestato mentre era ubriaco ed il video nel quale delirava ed insultava i poliziotti ha fatto presto il giro del mondo.

“Sono Gesù” ha affermato West alle autorità mentre veniva ammanettato. “Ero migliore di LeBron James e di Michael Jordan. Ero il miglior nero che abbia praticato qualsiasi sport“, ha aggiunto, come si può capire dal video pubblicato dal giornale americano TMZ.

Un triste declino quello dell’ex giocatore dei Mavericks, che dopo il suo ritiro è stato anche avvistato mente chiedeva l’elemosina per strada, per non parlare dei video pubblicati su internet in cui viene picchiato. West, che è accusato di resistenza alle autorità senza violenza e di disordine pubblico a causa di intossicazione da alcol, è stato rilasciato su cauzione.