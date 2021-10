Caso Mayorga, Cristiano Ronaldo può tirare un sospiro di sollievo: chiesta l’archiviazione

SportFair

Sospiro di sollievo per Cristiano Ronaldo: il portoghese sembra andare verso una definitiva via d’uscita da una brutta vincenda. L’ex modella Kathryn Mayorga lo aveva denunciato nel 2009 per stupro: i fatti sarebbero accaduto in un albergo a Las Vegas anche se il portoghese del Manchester United ha sempre affermato di aver avuto con lei solo rapporto consensuali. L’ex modella ha ricevuto mezzo milione di dollari dal calciatore per risolvere in maniera extragiudiziale la vicenda, ma nel 2018 l’ex modella ha voluto rompere l’accordo affermando di essere stata costretta a firmarlo.

Mayorga ha così chiesto 77 milioni di dollari di danni e spese, negati da Cristiano Ronaldo. A giugno, gli avvocati del calciatore hanno presentato una mozione d’urgenza per l’esclusione dei rappresentanti legali di Mayorga e l’archiviazione del caso. Hanno anche presentato una mozione di emergenza per sigillare immediatamente tutti i documenti riservati. Adesso, finalmente Ronaldo vede la luce in fondo al tunnel: il giudice federale degli Stati Uniti Daniel Albregts ha stabilito che “si raccomanda di accogliere la mozione di Ronaldo per porre fine al caso delle sanzioni. Si raccomanda inoltre di respingere con pregiudizio il ricorso di Mayorga“.

“La causa è parzialmente supportata da documenti trapelati alla stampa nel ‘Football Leaks’ e che contenevano comunicazioni tra l’attaccante del Manchester United e i loro avvocati, protetti dalla legge negli Stati Uniti“, ha aggiunto Albregts secondo il quale Stovall, legale di Mayorfa, avrebbe agito in malafede: “l’archiviazione del caso di Mayorga per la cattiva condotta del suo avvocato è un risultato drastico. Ma sfortunatamente è l’unica sanzione appropriata per garantire l’integrità dell’avvocato. Il caso di Mayorga contro Ronaldo probabilmente non esisterebbe se Stovall non avesse cercato questi documenti. Anche se l’attore cambia avvocato, il tribunale non sarà in grado di determinare quale parte della causa è supportata dai suoi ricordi, o se sono stati influenzati dai documenti. . da ‘Football Leaks'”.