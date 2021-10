Antonella Mosetti, la delusione per le parole di Aldo Montano e la rivelazione: “abbiamo perso due figli”

Aldo Montano è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 più apprezzati. Lo schermitore azzurro, dopo un’estate da sogno, alla sua quinta Olimpiade, nella quale ha ottenuto una fantastica medaglia, a 42 anni suonati.

In questi giorni a parlare di Montano è stato una sua storica ex, Antonella Mosetti che si è lasciata andare a ricordi belli ma al tempo stesso dolorosi: “Aldo Montano rientra tra le gioie o i dolori? “Gioie anche se mi hanno deluso le sue dichiarazioni al Corriere. Parlava del nostro passato come di qualcosa di poco importante. Suvvia! Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto? Chiusi io la porta, così come in tutte le mie storie. Io e Asia (la figlia) eravamo qualcosa di troppo grande da spiegare. Provai in tutti i modi ad andargli incontro, ma invano. Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso. Ne abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare. Se il dolore unisce? Nel nostro caso specifico sì. Avevamo una sensibilità simile. Ci bastava uno sguardo per capirci. Siamo stati malissimo”, ha raccontato la showgirl al settimanale Chi.

“Non sono una ex ingombrante e preferisco fare un passo indietro per non urtare la sensibilità di nessuno. Non tutte le persone sono in grado di accettare il passato di un compagno. Io ci riuscirei, certo! Aldo lo porterò sempre nel mio cuore. Lo amo come tutte le persone con le quali ho vissuto qualcosa di speciale. Desiderava dei figli e l’idea di saperlo padre mi rende felicissima. Se mi riferivo a lui quando ho detto: “Sono stata tanti anni con uno sportivo e si sa che lo sport aiuta l’uomo a non essere troppo veloce a letto perché abituato alla sofferenza?”. Sì. Poi ho avuto anche qualche altro flirt, eh… Non sono una monaca e detesto le finte sante. Il sesso è importante. Sono fisica. Se c’è chimica lo capisco sin da subito”, ha concluso.